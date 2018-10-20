«Он не сразу вошел в паз — и его вогнали с силой». СМИ рассказали, как собирали «Союз», потерпевший крушение

При сборке на Байконуре боковой блок ракеты-носителя «Союз-ФГ», потерпевшей крушение через несколько минут после старта, соединили с центральным грубой силой. Об этом 20 октября заявил источник в ракетно-космической отрасли, знакомый с ходом расследования.

Как пишет «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости, инженеры, собиравшие ракету, «слегка погнули» один из выступов.

«Сборщики при монтаже, когда соединяли ступени в «пакет» (четыре блока первой и вторая ступень), слегка загнули левый выступ, он не сразу вошел в паз — и его вогнали с силой. Когда ступень опустилась на него всей массой, выступы, по сути, встали в распорку. Чтобы при разделении ступень легче вышла, в отверстие нанесли смазку», – заявил источник издания.

Однако эта мера проблему не решила, и из-за погнутого выступа шаровая опора протаранила центральный блок. В итоге сработал датчик штока и открылся клапан, но, как утверждает источник, это произошло уже после «аварийной ситуации».

11 октября ракета-носитель «Союз-ФГ» не смогла вывести на орбиту МКС космический корабль, на борту которого находились россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Члены экипажа спаслись в специальной капсуле. Расследованием случившегося занимается специальная комиссия. За это время предполагали саботаж, сброс системы аварийного спасения, но 18 октября «Коммерсанть» со ссылкой на источники в Минобороны сообщил об ошибке при сборке. Предполагалось, что повреждение нанесли боковому блоку, но не физической силой, а во время подъёма краном.