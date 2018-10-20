«Он же за свою ложь должен ответить!» Глава Росгвардии предложил пропустить Навального через полиграф
Глава Росгвардии Виктор Золотов пообещал, что оппозиционер Алексей Навальный ответит «за свою ложь». Об этом Золотов заявил журналисту «Коммерсанта» Андрею Колесникову.
«Он же за свою ложь должен ответить! Я бы, честно говоря, для начала вообще пропустил его через полиграф…» — сказал глава Росгвардии.
Напомним, накануне, 19 октября, Золотов отказался от дебатов с Навальным, поскольку «приглашал его на другое». Оппозиционер предлагал провести дуэль именно в формате дискуссии на телевидении или в Интернете.
Справка:
18 октября оппозиционер Алексей Навальный записал видеообращение с ответом главе Росгвардии — он согласился на поединок с Золотовым, но предложил провести его в виде дебатов. В Росгвардии сразу назвали это «самопиаром на костях», поскольку ответ был записан на следующий день после трагедии в Керчи.
Ответ Золотова на расследование Фонда борьбы с коррупцией об организации закупок в Росгвардии был размещен в Сети 11 сентября — в нем генерал предлагал сделать из Навального на ринге «сочную отбивную». Оппозиционер в это время находился под административным арестом из-за нарушений правил проведения митингов. Политик вышел на свободу 14 октября, отсидев в общей сложности 50 суток.
Обращение Золотова комментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков заявил тогда, что «иногда с бессовестной клеветой можно бороться любыми способами». На волне обсуждений в Госдуму был внесен проект Дуэльного кодекса России — осовремененный вариант дореволюционного и неформального свода правил поединков. Через пару недель законопроект был снят с рассмотрения.