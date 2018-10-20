«Он же за свою ложь должен ответить!» Глава Росгвардии предложил пропустить Навального через полиграф

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18 октября оппозиционер Алексей Навальный записал видеообращение с ответом главе Росгвардии — он согласился на поединок с Золотовым, но предложил провести его в виде дебатов. В Росгвардии сразу назвали это «самопиаром на костях», поскольку ответ был записан на следующий день после трагедии в Керчи.

Ответ Золотова на расследование Фонда борьбы с коррупцией об организации закупок в Росгвардии был размещен в Сети 11 сентября — в нем генерал предлагал сделать из Навального на ринге «сочную отбивную». Оппозиционер в это время находился под административным арестом из-за нарушений правил проведения митингов. Политик вышел на свободу 14 октября, отсидев в общей сложности 50 суток.

Обращение Золотова комментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков заявил тогда, что «иногда с бессовестной клеветой можно бороться любыми способами». На волне обсуждений в Госдуму был внесен проект Дуэльного кодекса России — осовремененный вариант дореволюционного и неформального свода правил поединков. Через пару недель законопроект был снят с рассмотрения.