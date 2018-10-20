Шойгу: Российские военные уничтожили более 87,5 тысяч боевиков в Сирии

С начала операции в Сирии российские военные ликвидировали более 87,5 тысяч боевиков «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ). Как пишет «Дождь» со ссылкой на ТАСС, об этом 20 октября на встрече министров обороны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Сингапуре рассказал Сергей Шойгу.

Глава Минобороны РФ подчеркнул, что за три года удалось освободить более 95% территории Сирии — 1411 населенных пунктов. По словам Шойгу, сейчас правительственные войска «контролируют территорию, на которой проживает более 90% населения страны». Он напомнил, что по подсчетам ООН после начала конфликта Сирию покинули около 7 млн человек, а сейчас, как уверяет Шойгу, около 2 млн уже хотят вернуться обратно.

Воздушно-космические силы России выполнили более 40 тыс. боевых вылетов и поразили 122 тыс. объектов террористов, уточнил глава Минобороны.

Напомним, военная операция в Сирии началась 30 сентября 2015 года. Владимир Путин неоднократно говорил, что все иностранные войска должны покинуть страну, как только контроль над ней вернется к правительству Башара Асада.