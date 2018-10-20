Петржела: Кокорин и Мамаев были на первых полосах всех газет в Европе. Писали, что они были под наркотиками

Кто был самым скандальным футболистом «Зенита» до Кокорина, кого однажды отправили со сборов пьяным домой – в интервью отделу спорта «Фонтанки» рассказал бывший главный тренер сине-бело-голубых Властимил Петржела.

Александр Николаев/Интерпресс

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в последнее время часто бывает в России. На этот раз он прилетел на спортивный бизнес-форум Sport Leaders Global Forum, где выступил одним из спикеров. Там мы и встретились с ним. Начали с насущного.

Кокорина и Мамаева нужно закрыть в тюрьме

– Что думаете о ситуации вокруг Кокорина и Мамаева?

– Мне это очень не нравится, потому что спортсмены не могут себя так вести, особенно из таких команд как «Зенит» и «Краснодар». Все в стране знают, какие они получают деньги. За них болеют, а они устраивают такие скандалы. Писали, что они были пьяные. Я поддерживаю, чтобы их наказали. Они такие же люди, как и все, и к ним не должно быть никакого снисходительного отношения. Если их все-таки освободят, это будет большой прецедент. Голодный человек украдет хлеб и сядет в тюрьму на три года. Например, в Чехии футболисты никогда не ходят пьяные, иначе их сразу выкинут из команды.

– В чем главная проблема Кокорина и Мамаева, которые не в первый раз попадают в скандальные истории?

– Может, это алкоголь. Может, дело просто в голове. Но я бы их строго наказал. Если им просто сказать «ай-яй-яй», заставить извиниться и отпустить, что вы потом скажете простым людям, которые за что-то подобное попали в тюрьму?

– После того, как их арестовали на два месяца, общественное мнение стало меняться. Теперь их дело называют показательной поркой. Говорят, что к ним применили излишнюю меру пресечения, арестовав на два месяца. Согласны?

– Я ждал чего-то подобного. Ждал, что за них начнут заступаться. Но это неправильно, потому что, если их отпустят, рано или поздно ситуация повторится снова, возможно, с кем-то другим. А уже будет прецедент, и наказать будет еще сложнее.

– Сталкивались ли вы с похожими ситуациями в «Зените»?

– С Радимовым много всего случалось. Отличный футболист, но скандальный. Кажется, его несколько раз задерживали пьяным за рулем. Но там все прошло нормально. Кажется, даже никаких наказаний не было. Еще Спивак, который пьяный полетел с нами на сбор. Я его отчислил из команды прямо в аэропорту и сказал лететь домой за свои деньги. Знаю, что ему было очень тяжело остаться одному в аэропорту. Он не знал, как и что нужно делать. Даже просто купить билет самостоятельно не смог. Поэтому он позвонил Поваренкину (бывший генеральный директор «Зенита». – Прим. ред.), Поваренкин прилетел и помог ему. Я потом поругал Поваренкина. Уже потом, когда мы вернулись домой, Спивак объяснил, что у него были большие проблемы в семье. Я простил его.

– Сильно ли история с Кокориным и Мамаевым испортила имидж российского футбола?

– Очень сильно испортила. Кокорин и Мамаев были на первых полосах всех газет в Европе, в том числе и в Чехии. Писали, что они были пьяные, под наркотиками, что устроили драку, что их нужно закрыть в тюрьме, чтобы они поняли, как нельзя вести себя. Мне стали звонить друзья и знакомые: «Ты же всегда говорил, как в России все супер, а оказывается, там пьяные футболисты избивают людей». Мне было очень стыдно.

«Зенит» ждет разгром в Праге

– Вы следите за чемпионатом России?

– Не очень сильно. Каждый понедельник в чешской прессе выходит таблица и результаты матчей. По-другому никак, потому что по телевизору матчи не показывают. У нас транслируют чемпионаты Англии, Германии, Испании. К трансляциям российского чемпионата в Чехии очень сложно подключиться.

– Какие-то изменения в российском футболе вы видите за те 12 лет, что вы не тренируете в нашем чемпионате?

– Серьезных изменений я не вижу. Команды, которые при мне занимали верхнюю часть таблицы, и сейчас лидируют. То, что «Зенит» сейчас на первом месте, меня не удивляет, потому что «Зенит» очень опытная команда. Питер преследуют ЦСКА, «Спартак». Добавился разве что «Краснодар». Остальным командам очень сложно пробиться. Это вопрос очень больших денег.

– Подобная стабильность – это хорошо?

– Я бы сказал, что это не очень хорошо. Невозможно с малыми деньгами подняться наверх. Когда я работал в «Богемианс», у нас были очень маленькие деньги, но мы все равно бились за чемпионство. А в «Словане» у моих футболистов были зарплаты по 20 тысяч крон. Даже тогда это было смешно. Но мы первую половину чемпионата шли в лидерах. Так что я знаю, что возможно выигрывать при маленьких деньгах. Мы покупали футболистов из низших лиг, и из них я делал команду, которая никого не боялась.

– Как вам игра «Зенита» сейчас?

– Знаю, что Питер идет на первом месте, но я видел только одну игру. Это был матч против пражской «Славии». Мне очень не понравился «Зенит» в той встрече. Мне потом звонили друзья и говорили: «Ты постоянно твердишь про этот "Зенит", а они играют плохо». Жду теперь ответную игру в Праге. Надеюсь, «Зенит» хотя бы немного прибавит. Если этого не произойдет, «Славия» способна у себя дома разгромить Питер. «Славия» очень хорошо играет на своем поле.

– Нет ли у вас объяснения, почему при таком гигантском бюджете «Зенит» уже три года подряд не может стать чемпионом?

– Здесь несколько лет работали только иностранцы, которые не понимали русских игроков. Они не знали русского языка, а это большая проблема. Футболист должен понимать тренера без переводчика. Эти тренеры приезжали только ради денег, и им всегда покупали дорогих футболистов. Я работал по-другому. Я работал с игроками, которые ничего еще не добились, и делал из них звезд. Вот такой подход мне нравится. Когда я только пришел в «Зенит», у меня была маленькая зарплата. И чем успешнее мы выступали, тем больше мне платили.

Сто тысяч евро в год

– С какой зарплаты вы начинали?

– Почти как в Чехии: что-то около ста тысяч долларов в год. Сейчас это даже для Чехии смешные деньги. Там сейчас в ведущих клубах получают по двести тысяч только в месяц, и не в долларах, а в евро. Поэтому меня нельзя упрекнуть, что я работал в «Зените» за деньги. Когда я переезжал в Питер, я даже не знал, какая будет зарплата. Когда мы уже обо всем договорились с «Зенитом», жена спросила: «Какая у тебя там будет зарплата?». Я ответил: «Не знаю». «Ты ненормальный! Почему ты не спросил про зарплату?». Только после этого я позвонил своему агенту и спросил у него про деньги.

– Вас расстраивает, что у нынешнего «Зенита» почти нет своих воспитанников?

– Очень расстраивает. С 2006 года, когда меня уволили, за основу не заиграл ни один воспитанник академии. Молодые игроки говорят: «Мы хотим играть в «Зените», а их отправляют в другие команды второй и третьей лиги или вообще в другие страны. Я с некоторыми из них пересекался на сборах за границей. Они были очень расстроены. Им не дали ни одного шанса заиграть за свою родную команду. Я бы, наоборот, больше работал с ними, потому что у этих ребят большое желание, потому что они из Питера и на самом деле гордятся этим.

– Есть объяснение, почему так происходит?

– Трудно сказать. Я вот в последний раз тренировал «Фастав» из Злина. Команда находилась в зоне вылета, когда я ее принял. И меня там тоже очень удивило, почему не играют собственные воспитанники. У них было столько своих хороших игроков, но они постоянно покупали черных. В раздевалке у меня было шесть черных игроков, пять югославов и всего два чеха. Это была катастрофа.

Беседовал Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»