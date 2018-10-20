Кокорин получил первую передачу от родственников и записался в спортзал

Футболист «Зенита» Александр Кокорин, которому предъявлены обвинения в побоях и хулиганстве, получил первую передачу от родственников. Об этом 20 октября пишет «Российская газета» со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ивана Мельникова.

Он также рассказал, что Кокорин попросил предоставить ему возможность заниматься на спортивных тренажерах в СИЗО «Бутырка». Друг петербургского футболиста из «Краснодара», Павел Мамаев, такое же заявление написал еще несколько дней назад.

Напомним, накануне, 19 октября, Мосгорсуд оставил обоих игроков под стражей до 8 декабря. Даже личное поручительство президента ФК «Зенит» Сергея Фурсенко не повлияло на решение суда.