«Всё та же лозунговая дипломатия». В посольстве России не удивились очередному обвинению во «вмешательстве» в выборы в США

Посольство России в США прокомментировало выдвинутые Вашингтоном обвинения против россиянки, которая якобы приняла участие в кампании по подрыву американской демократии. Заявление 20 октября размещено на официальной странице ведомства в Facebook.

«Раскрученный санкционный маховик требует все новых «обоснований». Можно было ожидать, что предстоящие промежуточные выборы также станут удобным предлогом для новых нападок в адрес России, приписывания нам «продолжения вмешательства», – говорится в сообщении дипмиссии.

В ведомстве подчеркнули, что никаких доказательств не предъявлено, однако Вашингтон продолжает предъявлять голословные обвинения, несмотря на готовность России к сотрудничеству.

«Всё та же лозунговая дипломатия», – объясняют в российском посольстве.

Министерство юстиции США в пятницу, 19 октября, обвинило бухгалтера компании «Проект Лахта» Елену Хусянову в попытке вмешаться в промежуточные выборы в конгресс, которые состоятся в этом году. Как утверждает минюст, жительница Петербурга отвечала за покупку рекламы в соцсетях, расходы на работу активистов и прочее в компании, которая якобы имела информационное влияние на аудиторию в США, Евросоюзе и Украине. В обвинении американских властей подчеркивается связь между Хусяновой и петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, которого в СМИ называли владельцем «фабрики троллей» (сам он это отрицал), а в США ему и его сотрудникам уже предъявлено несколько обвинений — в том числе во вмешательстве в выборы президента в 2016 году.