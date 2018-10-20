Саудовская Аравия признала смерть журналиста Хашкаджи в своем консульстве. Задержаны 18 человек, в убийстве обвиняют сотрудников разведки

Саудовская Аравия признала смерть Джамаля Хашкаджи в консульстве страны в Стамбуле. По предварительной информации, журналист умер в результате драки. Об этом 20 октября сообщает Associated Press.

По данным источника The New York Times, заместитель главы саудовской разведки генерал Ахмед Ассири отправил в Стамбул оперативников, чтобы вернуть Хашкаджи в родную страну. Однако исполнители якобы неверно интерпретировали задание. Когда репортёр увидел силовиков, то попытался бежать. Завязалась драка, один из саудовцев применил к Хашкаджи удушающий прием, оказавшийся смертельным.

По информации издания, в связи с инцидентом арестованы 18 саудовских подданных, среди них 15 оперативников, также водитель, двое сотрудников консульства. Генерал Ассири и советник королевского суда Сауд аль-Кахтани отстранены от своих должностей.