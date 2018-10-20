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Саудовская Аравия признала смерть журналиста Хашкаджи в своем консульстве. Задержаны 18 человек, в убийстве обвиняют сотрудников разведки
Саудовская Аравия признала смерть Джамаля Хашкаджи в консульстве страны в Стамбуле. По предварительной информации, журналист умер в результате драки. Об этом 20 октября сообщает Associated Press.
По данным источника The New York Times, заместитель главы саудовской разведки генерал Ахмед Ассири отправил в Стамбул оперативников, чтобы вернуть Хашкаджи в родную страну. Однако исполнители якобы неверно интерпретировали задание. Когда репортёр увидел силовиков, то попытался бежать. Завязалась драка, один из саудовцев применил к Хашкаджи удушающий прием, оказавшийся смертельным.
По информации издания, в связи с инцидентом арестованы 18 саудовских подданных, среди них 15 оперативников, также водитель, двое сотрудников консульства. Генерал Ассири и советник королевского суда Сауд аль-Кахтани отстранены от своих должностей.
Справка:
Журналист Джамаль Хашкаджи пропал 2 октября, после того как зашел в саудовское консульство в Стамбуле. Туда он прибыл для получения документов, которые позволили бы ему жениться на гражданке Турции. Невеста журналиста в день исчезновения прождала его у входа в здание в течение пяти часов, после этого сотрудники дипмиссии сказали ей, что тот уже ушел.
Власти Саудовской Аравии заявили, что журналист пропал, после того как вышел из здания дипмиссии. Турецкая полиция провела в здании обыски и обнаружила улики, доказывающие версию убийства.
Джамаль Хашкаджи известен критическими высказываниями о нынешней политике Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист писал статьи для The Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, нередко критикуя Эр-Рияд.