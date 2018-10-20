Тёме срочно нужна помощь

В результате несчастного случая полуторогодовалый Тёма получил тяжелейшие ожоги кожного покрова. Малышу предстоят операции по пересадке кожи, но сначала необходимо провести консервативное лечение. Для этого нужны дорогие лекарства и перевязочные материалы, которые не предоставляются по полису ОМС. Купить их мама Тёмы не в состоянии.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Тёма Барон, полтора года.

Термический ожог.

Требуются лекарства и перевязочные материалы. Стоимость 422 200 руб.

«В конце августа сын получил тяжелые ожоги. Тёму мыли в ванной, и внезапно из крана полился кипяток – в системе водоснабжения произошел сбой давления. У сына воспалилась кожа на спине и ногах, но я даже подумать не могла, что это сильные ожоги. Пострадавшую кожу обработали мазью, и Тёма уснул. А через несколько часов у него на теле образовались волдыри, кожа припухла. Я вызвала скорую, сына госпитализировали. Сейчас Тёма в реанимации Детской городской больницы (ДГБ) №1 Санкт-Петербурга в тяжелом состоянии. Раны плохо очищаются, медленно затягиваются, поэтому врачи не могут начать операции по пересадке кожи, предстоит длительное лечение.

Сейчас сын получает помощь по полису ОМС. Но Тёме необходимы перевязочные материалы и препараты, которые не предоставляются государством, а стоят дорого. Мне не собрать такие средства. Я одна воспитываю сына, с отцом Тёмы в разводе, алименты не получаю. Пожалуйста, помогите спасти сына!». Мария Барон, Вытегорский район, Вологодская область.

Заведующая ожоговым отделением ДГБ №1 Марина Бразоль (Санкт-Петербург):

«У Тёмы обширный и глубокий ожог 51% поверхности тела горячей водой. Сейчас ребенку необходимы перевязочные средства и медикаменты для эффективной обработки и заживления пораженных участков кожи. Мальчику предстоит длительное лечение – сначала консервативное, затем хирургическое».

Контакты для оказания помощи:

8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс: (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге – Брусилова Анна

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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект "Русфонд на Первом", с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: "Фонтанка.ру", "Деловой Петербург" и "ВЕСТИ Санкт-Петербург".