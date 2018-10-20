Главный инженер завода «Авангард» задержан после взрыва, который убил троих

Следственные органы Ленобласти установили подозреваемого, чьи действия могли привести к подрыву цеха пиротехнического завода в Гатчинском районе. Официально погибших трое, но разбор завалов продолжается.

Как сообщает в ночь на 20 октября областной Следком, главный инженер АО «Гатчинский завод «Авангард» задержан по подозрению в том, что допустил к производству людей, которые официально не были оформлены и не имели лицензии на работу с пиротехникой.

«В результате чего указанными лицами была нарушена технология и меры безопасности на взрывоопасном объекте, вследствие чего произошел взрыв, что повлекло по неосторожности смерть не менее трех человек», – говорится в сообщении ведомства.

В результате взрыва, который произошел вечером 19 октября в деревне Малый Колпаны, в больницу были доставлены шесть человек, в том числе тринадцатилетняя девочка. Один человек погиб на месте, тела двоих обнаружили при разборе обрушившихся конструкций. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в момент ЧП в здании «Авангарда» находились пять человек, не исключив, что число жертв может увеличиться.

По информации «Фонтанки», заводская лицензия на производство пиротехнических изделий утратила силу в июле 2014 года.