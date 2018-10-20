Кадыров извинился. Чеченский лидер лично приехал в Ингушетию для разговора со старейшиной

Руководитель Чеченской Республики приехал в ингушское село Сурхахи, чтобы расставить точки в осложнившихся соседских отношениях. В разговоре с главой старейшего рода Ингушетии были затронуты вопросы мужественности и принадлежности к древним профессиям.

О результатах визита Рамзан Кадыров рассказал в своем телеграм-канале в ночь на 20 октября. «Ранее Мухажир Нальгиев в своих публичных выступлениях допустил неуважительные высказывания в мой адрес», – сразу объяснил он мотив поездки.

Как сообщают СМИ, в Ингушетию, где проходят протесты из-за новой границы с Чечней, прибыл кортеж из десятков машин, но основная часть сопровождения осталась на границе с селом и к представителю ингушского народа приехали только два автомобиля. «Я предложил объяснить причины и основания таких действий, и почему он (Мухажир Нальгиев) так говорил обо мне», – пишет Кадыров.

Слова главы рода Нальгиевых не получили широкого распространения. В сети есть обращение старейшины на национальном языке, но переводом озаботились только в дагестанском издании РИА «Дербент». Видео было опубликовано в Youtube 17 октября, в нем Мухажир Нальгиев отвечает на уничижительную оценку храбрости ингушского народа – чтобы доказать обратное, чеченский лидер предложил провести митинг на земле, которая отошла его республике по итогам вызвавшего протест соглашения. Обещания, что все останутся живы, Кадыров не давал.

Согласно переводу РИА «Дербент», реакция Мухажира Нальгиева была примерно такой: «Не сомневайся, что здесь есть мужчины, в мире хорошо знают, кто такие ингуши, также, как и мы знаем, кто ты есть». По данным дагестанских журналистов, основная претензия Кадырова была к слову «пастух». Источник издания сообщает, что Нальгиев не отказался от сказанного, напомнив, что гость первым позволил себе нелицеприятное.

«Я сказал, что никогда не говорил неуважительно об ингушском народе и его духовных лидерах, не позволял этого и другим в моем присутствии. Я говорил в своем выступлении, которое упомянул Мухажир, об Ахмеде Погорове и подобных ему, которым нет дела до земли и земельного вопроса, – объяснил свою позицию Кадыров. – Мухажир, как мудрый и уважаемый человек, заявил, что я приехал к его дому достойно, как и подобает настоящему мужчине-къонаху, беседовал с большим уважением к нему, поэтому, как къонаха, просит меня простить и принять извинения. … Я в свою очередь ради Аллаха простил Мухажиру всё, что было и, как мусульманин, тоже попросил прощения, если в его душе есть на меня обида».