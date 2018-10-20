18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+8°C
/ Завтра: +9
$ 65.81р
75.32р
04:48 20.10.2018
Расширенный поиск

Общество
20.10.2018 02:50
Печать

Кадыров извинился. Чеченский лидер лично приехал в Ингушетию для разговора со старейшиной

Руководитель Чеченской Республики приехал в ингушское село Сурхахи, чтобы расставить точки в осложнившихся соседских отношениях. В разговоре с главой старейшего рода Ингушетии были затронуты вопросы мужественности и принадлежности к древним профессиям. 

О результатах визита Рамзан Кадыров рассказал в своем телеграм-канале в ночь на 20 октября. «Ранее Мухажир Нальгиев в своих публичных выступлениях допустил неуважительные высказывания в мой адрес», – сразу объяснил он мотив поездки. 

Как сообщают СМИ, в Ингушетию, где проходят протесты из-за новой границы с Чечней, прибыл кортеж из десятков машин, но основная часть сопровождения осталась на границе с селом и к представителю ингушского народа приехали только два автомобиля. «Я предложил объяснить причины и основания таких действий, и почему он (Мухажир Нальгиев) так говорил обо мне», – пишет Кадыров.

Слова главы рода Нальгиевых не получили широкого распространения. В сети есть обращение старейшины на национальном языке, но переводом озаботились только в дагестанском издании РИА «Дербент». Видео было опубликовано в Youtube 17 октября, в нем Мухажир Нальгиев отвечает на уничижительную оценку храбрости ингушского народа – чтобы доказать обратное, чеченский лидер предложил провести митинг на земле, которая отошла его республике по итогам вызвавшего протест соглашения. Обещания, что все останутся живы, Кадыров не давал.

Согласно переводу РИА «Дербент», реакция Мухажира Нальгиева была примерно такой: «Не сомневайся, что здесь есть мужчины, в мире хорошо знают, кто такие ингуши, также, как и мы знаем, кто ты есть». По данным дагестанских журналистов, основная претензия Кадырова была к слову «пастух». Источник издания сообщает, что Нальгиев не отказался от сказанного, напомнив, что гость первым позволил себе нелицеприятное. 

«Я сказал, что никогда не говорил неуважительно об ингушском народе и его духовных лидерах, не позволял этого и другим в моем присутствии. Я говорил в своем выступлении, которое упомянул Мухажир, об Ахмеде Погорове и подобных ему, которым нет дела до земли и земельного вопроса, – объяснил свою позицию Кадыров. – Мухажир, как мудрый и уважаемый человек, заявил, что я приехал к его дому достойно, как и подобает настоящему мужчине-къонаху, беседовал с большим уважением к нему, поэтому, как къонаха, просит меня простить и принять извинения. … Я в свою очередь ради Аллаха простил Мухажиру всё, что было и, как мусульманин, тоже попросил прощения, если в его душе есть на меня обида». 

Справка:

26 сентября глава Ингушети Юнус-Бек Евкуров и его чеченский коллега Рамзан Кадыров договорились о закреплении административной границы между регионами. Договор между субъектами России предусматривает равноценный обмен территориями Надтеречного района в Ингушетии и Малгобекского района в Чечне. 4 октября государственные СМИ сообщали, что парламент Ингушетии одобрил документ «большинством голосов». Однако сами депутаты, которые выходили к собравшимся, говорили, что документ, напротив, «большинством голосов» одобрен не был. В тот же день в Ингушетии стартовала акция протеста, которую сами участники назвали бессрочной. Для разгона собравшихся охрана Евкурова стреляла в воздух. Впоследствии власти Ингушетии согласовали проведение митинга в центре Магаса с 8 по 17 октября, а также с 31 октября до 2 ноября.

Вопрос о границе между двумя кавказскими республиками возник в 90-х годах после распада Чечено-Ингушской АССР. Первая попытка официально разделить два субъекта была предпринята властями еще в 1993 году и привела к вооруженному конфликту.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
19.10.2018 19:40

«Алмаз – Антей» и Госкорпорация по ОрВД завершили создание Тюменского укрупнённого центра управления воздушным движением

Центр официально введен в эксплуатацию 19 октября 2018 года. Тюменский УЦ оснащен самыми современными комплексами средств автоматизации управления воздушным движением.
Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада
19.10.2018 18:08

Генеральный директор МРСК Северо-Запада и Глава Карелии обсудили готовность к зиме

В ходе рабочей встречи с Главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым генеральный директор МРСК Северо-Запада Артем Пидник рассказал, что сети карельского филиала компании готовы к работе в условиях зимнего максимума нагрузок, а показатели выполнения производственных программ в текущем году превысили прошлогодние объемы.
ГК «Полис Групп»
19.10.2018 16:00

ГК «Полис Групп» готовится сдать 3 очередь ЖК «Краски лета»

Дома 3 очереди ЖК «Краски лета» (№ 7-11) от ГК «Полис Групп» проходят оценку Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт‑Петербурга (Госстройнадзор)
pixabay.com
19.10.2018 13:30

25 октября 2018 года

Интернет-газета «Фонтанка.ру» в рамках проекта «Острова Северной Венеции» проводит круглый стол по теме: «Где жить на Васильевском острове»
https://pixabay.com
19.10.2018 11:30

Автомат по продаже рекламы на «Фонтанке»: два клика до успеха

Фонтанка разработала и внедрила новый сервис - автоматической продажи рекламы. Компании малого и среднего бизнеса получили простой и удобный инструмент, с помощью которого можно поделиться важными новостями с многотысячной аудиторией «Фонтанки», не выходя из своего офиса
ГК «Эталон»
18.10.2018 15:38

Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию детский сад в ЖК «Изумрудные холмы»

15 октября Группа «Эталон» получила разрешение на ввод в эксплуатацию комплекса дошкольного образовательного учреждения с блоком начальных классов в микрорайоне «Изумрудные холмы», который строит в подмосковном Красногорске
ПАО «Группа ЛСР»
18.10.2018 15:24

Стоимость новых петербургских контрактов «Группы ЛСР» по итогам 3-го квартала выросла на 48%

В 3-м квартале 2018 года предприятия «Группы ЛСР» в Санкт-Петербурге, Москве и Екатеринбурге передали заказчикам 113 тыс. кв. м домов из сборного железобетона.
Setl City
18.10.2018 15:20

Setl City построит временную дорогу до улицы Свердлова в ЖК «Солнечный город»

Setl City планирует обустроить временную дорогу, которая соединит ЖК «Солнечный город» с ул. Свердлова. Она станет продолжением безымянного проезда между домами 169 и 171.
МЕГА Парнас
18.10.2018 15:00

МЕГА Парнас вводит «Моду на добрые дела»

17 сентября в торговом центре МЕГА Парнас открылась фотовыставка «Мода на добрые дела», которая представлена в пространстве Scandinavian до конца октября
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
18.10.2018 13:21

Аэрофлот намерен добиваться привлечения к ответственности авиадебошира рейса Сочи - Москва

На рейсе Аэрофлота SU 1131, следовавшего из Сочи в Москву, 16 октября 2018 года произошёл инцидент, связанный с деструктивным поведением пассажира.
Ленстройтрест
18.10.2018 11:24

Молодые архитекторы Петербурга мечтают о музее эволюции и плавающем квартале

Завершен прием заявок на открытый архитектурно-дизайнерский конкурс «Золотой Трезини», итоги которого будут подведены в ноябре 2018 года в Санкт-Петербурге.
«Главстрой-СПб»
18.10.2018 11:21

«Главстрой Санкт-Петербург» провел чемпионат «Долина героев»

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» совместно с ГБОУ школой №482 провела спортивно-развлекательный чемпионат «Долина героев». Мероприятие состоялось на территории жилого комплекса «Северная долина» и собрало более 500 гостей.