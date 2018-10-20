Слезы Кокорина означают раскаяние

Слезы нападающего футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина после отказа в апелляции на двухмесячный арест означают раскаяние. Об этом заявила спортивный менеджер игрока Дарья Шишканова.

«Слезы Кокорина? Это раскаяние, отчаяние, психологический надлом, когда человек просто уже не представляет выхода из всей этой ситуации. Безвыходность какая-то. Хочется, чтобы суд принял справедливое решение и ограничился условным сроком, если речь вообще пойдет о сроках», — цитирует Шишканову «Р-Спорт».

Напомним, 19 октября, выступая на суде, Кокорин попросил изменить меру пресечения, отпустив его к родным и близким. Футболист отметил, что не считает себя опасным преступником и пообещал содействовать следствию. Нападающий в итоге не справился с эмоциями и расплакался.

Однако Мосгорсуд оставил Кокорина под стражей до 8 декабря, несмотря на то, что президент ФК "Зенит" Сергей Фурсенко попросил в письме суду отпустить талантливого футболиста на поруки клуба и на соотвествующую просьбу главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака.

По версии следствия, утром 8 октября футболист в состоянии алкогольного опьянения с группой лиц совершил нападения на граждан, избив водителя Первого канала и чиновника Минпромторга. Ему предъявлено обвинение по одному эпизоду 213-й статьи УК «Хулиганство» и по двум 116-й «Побои». Под арестом сегодня также оставлены полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и брат Кокорина Кирилл. Они тоже просились на свободу, раскаявшись и обещая больше никого не бить. 19-летнего Кирилла адвокат охарактеризовал «домашним мальчиком», попавшим под влияние старших товарищей.