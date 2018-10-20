Мигранты из Гватемалы и Гондураса прорвали стену границы с Мексикой и идут в США

Мигранты из Гватемалы и Гондураса, намеревающиеся попасть в США, прорвали забор на мексиканской границе, сообщает Associated Press.

Отмечается, что на встречу мигрантов выдвинулись полицейские с защитными щитами.

Уточняется, что полиция попросила беженцев «прекратить агрессию», в небо подняты вертолёты силовиков. Точное количество мигрантов не называется, но агентство сообщает о том, что их количество исчисляется сотнями.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой из-за потока мигрантов.