«Полицейский с Рублевки» дебютировал в смешанных единоборствах. Ударами он заставил соперника сдаться за 30 секунд

Российский боец Карахан Балакеримов, известный под прозвищем «полицейский с Рублевки», дебютировал в смешанных единоборствах. В первом для себя профессиональном бою он досрочно победил Азубуке Икенна Окафора из Алжира на турнире Fight NIghts Global 90 в Москве в пятницу, 19 октября.

Балакеримову хватило 30 секунд, чтобы победить соперника. Россиянин сперва провел бросок, после чего нанес серию ударов по лежачему Окафору. Алжирец принял решение завершить схватку и трижды постучал по настилу.

Отметим, что два года назад Карахан Балакеримов прославился по другому поводу. В сентябре 2016 года он отметил с друзьями свою свадьбу впечатляющим заездом на люксовых автомобилях по центру Москвы, во время которого приятели грубо нарушали ПДД: делали резкие перестроения из полосы в полосу, ездили по оживленной улице в крайнем левом ряду задним ходом, блокировали автомобилями кортежа всю ширину проезжей части и совершали другие нарушения. Инцидент получил в СМИ название «танцующий кортеж». Видео заезда попало в соцсети.

Выяснилось, что Карахан Балакеримов – старший лейтенант полиции одного из подразделений УВД по Троицкому и Новомосковскому административным округам столицы. Так Балакеримов получил прозвище «полицейский с Рублевки». По результатам служебной проверки он был уволен из органов внутренних дел «по отрицательным мотивам», как заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в январе 2017-го.