СМИ: Хиллари Клинтон готовится к выборам в президенты США

Экс-госсекретарь США и супруга экс-президента США Хиллари Клинтон прощупывает почву на предмет участия в выборах президента страны в 2020 году. Об этом пишет интернет-портал 2020 Election Central, комментируя высказывания бывшего старшего советника Клинтон Филипа Рейнса.

В статье, опубликованной в газете Politico, Рейнс обращает внимание на то, что Хиллари Клинтон на год моложе Дональда Трампа, которому уступила на выборах 2016 года, и на четыре года моложе экс-президента Джозефа Байдена, которого называют среди основных претендентов на выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах 2020 года. Как указывает 2020 Election Central, при появлении такого рода статей следует задаться вопросом о том, не является ли это пробным шаром и не пытается ли Клинтон проверить настроения перед выборами. Возможно, она учла ошибки, допущенные в ходе предвыборной кампании 2016 года и хотела бы разработать новую стратегию, отмечает интернет-портал.

Ранее среди вероятных претендентов на пост президента США от Демократической партии, помимо Джозефа Байдена и сенатора от штата Вермона Берни Сандерса, называли сенатора Элизабет Уоррен от штата Массачусетс. Не исключено, что о планах участвовать в предвыборной гонке объявят более десятка претендентов-демократов. Съезд Демократической партии, на котором будет официально выдвинут кандидат на президентских выборах 2020 года, состоится 13-16 июля 2020 года. На право принять у себя съезд претендуют Майами-Бич (штат Флорида), Милуоки (штат Висконсин) и Хьюстон (штат Техас).

Республиканцы со временем и местом проведения своего съезда уже определились: он пройдет 24-27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). 59-е выборы президента США состоятся во вторник, 3 ноября 2020 года.