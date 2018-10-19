Американский авианосец впервые за 30 лет пересёк Северный полярный круг

Американский атомный авианосец «Гарри Трумэн» впервые с 1991 года пересек Северный полярный круг и вошел в воды Арктики. Об этом говорится в сообщении ВМС США в твиттере.

Авианосец, идущий вдоль побережья Норвежского моря, сопровождают боевые корабли 8-й авианосной ударной группы.

Корабль ВМС США заходил в Арктику в 1991 году, когда проходили учения North Star, в которых также участвовал авианосец «Америка».

«Интерфакс» со ссылкой на британские СМИ сообщает, что «Гарри Трумэн» подошел к побережью Норвегии для участия в учениях НАТО Trident Juncture 2018, которые должны стать самыми крупными с момента окончания холодной войны. Предполагается, что в ходе учения будет отрабатываться операция объединенных сил альянса по отражению нападения со стороны России.