Американский авианосец впервые за 30 лет пересёк Северный полярный круг

Американский атомный авианосец «Гарри Трумэн» впервые с 1991 года пересек Северный полярный круг и вошел в воды Арктики. Об этом говорится в сообщении ВМС США в твиттере.

Авианосец, идущий вдоль побережья Норвежского моря, сопровождают боевые корабли 8-й авианосной ударной группы.

MT @USNavyEurope: @USSHARRYSTRUMAN CSG enters #ArcticCircle – 1st #USNavy carrier in decades – to conduct operations in #NorwegianSea and prepare for @NATO-led exercise #TridentJuncture – https://t.co/n94ZHnB3Bj #NavyPartnerships pic.twitter.com/tIt8rWoJdq