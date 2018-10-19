Третьего погибшего нашли на пиротехническом заводе. Руководителей «Авангарда» допрашивает ФСБ

В развалах пиротехнического завода под Гатчиной спасатели нашли тела второго и третьего погибшего при взрыве. Владелец предприятия Георгий Михно не появился в Гатчине, «Фонтанка» дозвонилась до его сына, тоже работавшего на «Авангарде».

Как сообщили в ГУ МЧС Ленобласти, вечером 19 декабря при разборе конструкций обрушенного здания в деревне Малые Колпаны найдены ещё двое погибших. Количество жертв увеличилось до трёх, еще шесть человек получили минно-взрывные травмы.

Следствию не удалось пообщаться с владельцем завода, 70-летним Георгием Михно. Показания и пояснения дают два его заместителя. Об этом «Фонтанке» рассказал сын владельца Александр Михно.

«Насколько мне известно, с заместителями директора сейчас работают сотрудники ФСБ, – уточнил он. – Отца нет в Гатчине. Где он находится, не знаю точно».

Михно-младший работал на предприятии до 2006 года мастером штамповочного участка, замначальника цеха, замдиректора по коммерческим вопросам. «Судя по фотографиям, эпицентр взрыва находился в пристройке рядом с административным зданием четырехэтажным, – предположил Александр. – Пристройка полностью разрушена. Раньше там находился цех, из металла прокатывали профили для карнизов. Подо что она использовалась сейчас, не могу сказать».

В административном здании расположены кабинеты директора, заместителей, инженеров, конструкторский отдел.

«Там никогда не хранилось ничего взрывоопасного, даже опытные образцы», – добавил Александр Михно.

По предварительным данным, взрыв произошел при нарушении технологического процесса – смешивании веществ для пиротехнических изделий. Под завалами могут находиться другие сотрудники.

Срок действия лицензии на производство пиротехнических изделий у «Авангарда» истек в июле 2014 года. Об этом свидетельствуют данные СПАРК.