Болты и гвозди доставали медики из ран пострадавших в керченском колледже

Взрывное устройство, которое по версии следствия привёл в действие в столовой Политехнического колледжа в Керчи 18-летний студент Владислав Росляков, было начинено строительной фурнитурой.

О том, что из ран пострадавших после бойни в Керчи медики доставали болты, шайбы и гвозди 19 октября рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова. Как передаёт агенство «Говорит Москва», в больницах сейчас остаются 46 человек 26 из которых – дети. «Это, действительно, такое страшное зрелище — болты, шайбы, изогнутые гвозди, металлические компоненты достаточно большой величины — с указательный палец некоторые», – цитирует агентство Скворцову.

Прощание и похороны с большей частью погибших, а жертв стрелка в колледже было 20, прошли в Керчи утром пятницы. Проститься с детьми и преподавателями пришли 30 тысяч человек.