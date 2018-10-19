США обвинили россиянку во «вмешательстве» в американские промежуточные выборы

Министерство юстиции США обвинило гражданку России во «вмешательстве» в промежуточные выборы в Конгресс, которые пройдут в ноябре 2018 года, говорится в заявлении ведомства.

«Обвинения выдвинуты против россиянки Елены Алексеевны Хусяновой, участницы сговора, который был частью кампании по вмешательству в американскую демократию», — заявил помощник генпрокурора США Джон Демерс.

В сообщении Минюста говорится, что Хусянова работала главным бухгалтером компании «Проект Лахта», одним из направлений деятельности которой якобы является информационное влияние на аудиторию в США, Евросоюзе и на Украине. Через Хусянову, утверждает Минюст, проходили все операции компании, в том числе связанные с покупкой рекламы в соцсетях, расходами на работу активистов и приобретением прокси-серверов.