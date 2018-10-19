Власти США не зафиксировали успешных попыток взлома избирательной инфраструктуры страны

Власти США, в том числе разведсообщество, не зафиксировали свидетельств взлома или создания помех избирательной инфраструктуре, что позволило бы противникам Вашингтона повлиять на исход выборов.

Об этом говорится в совместном заявлении аппарата директора Национальной разведки США, минюста, Федерального бюро расследований (ФБР) и министерства внутренней безопасности, сообщает ТАСС.

"В настоящее время мы не зафиксировали свидетельств компрометирования или взлома инфраструктуры, что позволило бы нашим противникам предотвратить проведение голосования, повлиять на ход избирательного процесса, вмешаться в подсчет голосов, или же помешать нам провести подсчет голосов во время промежуточных выборов [в Конгресс]", – говорится в документе.

"Форсированный обмен разведданными и другой информацией между федеральными и партнерами и с партнерами на уровне штатов позволил добиться большей осведомленности по поводу происходящего и относительно постоянных угроз избирательной инфраструктуре. Некоторое штаты и местные управы сообщали о попытках получить доступ к их компьютерным сетям – которые зачастую включают в себя базы данных зарегистрированных избирателей – используя доступные государственным и негосударственным киберпреступникам. Тем не менее до настоящего времени представители штатов и местных властей были в состоянии предотвратить или быстро расправиться с такими попытками", – отмечено в заявлении.