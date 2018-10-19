В Петербурге задержали любителя школьниц. Он успел распустить руки в двух районах и уже судим за изнасилование

Оперативники уголовного розыска Красногвардейского района задержали молодого мужчину за развратные действия в отношении девочек. За день он успел отметиться не только на северо-востоке Петербурга, а жертв выбирал не старше 14 лет. Сбежать от домогательств смогла только одна.

Как стало известно «Фонтанке», в пятницу, 19 октября, в Невском районе зафиксировали три эпизода нападения на школьниц от 12 до 14 лет. Девочки рассказывали о незнакомце, который нагонял их в безлюдных местах, останавливал и тянул руки. В каждом случае совпадала не только схема, но и приметы: чёрная-белая футболка, объёмный рюкзак, низко надвинутая на лицо кепка. Несколькими часами позже подходящего под описание мужчину поймала камера уже в Красногвардейском районе. Он преследовал очередную школьницу, но девочка сумела вывернуться и сбежать.

Понимая, что в перспективе – возбуждение дела по статье о развратных действиях, на поиски преступника вышли не только наряды, но и сотрудники уголовного розыска двух районов. В половине седьмого вечера подпадающего под ориентировку заметили оперативники Красногвардейского района. Ускользнуть мужчине не удалось. Уже в отделе выяснилось, что в прошлом 29-летнего приезжего судимости за изнасилование, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и срок в колонии общего режима Кировской области. На причастность к аналогичным преступлениям его проверяют уже в отделе Невского района. Откровенничать с полицейскими он не спешит.