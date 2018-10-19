В Чехии по делу взломщиков из России арестовали машины и изъяли наличные. Всего на 10 миллионов евро

Чешская полиция конфисковала около восьми миллионов евро наличными во время обысков у граждан России и Вьетнама, обвиненных во взломе системы выдачи видов на жительство МИД страны. Ещё в 2,7 миллиона оценили арестованные автомобили и недвижимость.

Как сообщают чешские СМИ со ссылкой на Национальный центр борьбы с организованной преступностью, наличные обнаружили во время обысков в домах предполагаемых хакеров. Это были банкноты как чешских крон, так и разных мировых валют, в большинстве – евро и американские доллары. Арест наложили также на недвижимость и автомобили на общую сумму в 70 миллионов крон (2,7 миллиона евро).

Об аресте восьми граждан России и Вьетнама стало известно 16 октября, хотя задержали их месяцем ранее. Всем вменяют несанкционированный доступ к системе выдачи видов на жительство в республике. Четверым предъявлено обвинение в отмывании денег. Предполагается, что на взломе преступники заработали сотни миллионов крон. Как уточнили в посольстве РФ в Чехии, четверо из задержанных – россияне.