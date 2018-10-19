Потерявший контроль над МБСП Сергей Бажанов может лишиться особняка на Каменном острове

Введение временной администрации в Международном банке Санкт-Петербурга экс-сенатора Сергея Бажанова может стоить ему особняка на Каменном острове.

Как следует из данных Росреестра, трехэтажное здание на набережной реки Крестовки, дом 5, зарегистрировано как собственность МБСП. Это означает, что, если Агентство страхования вкладов выявит дыру в бюджете финансовой организации, её имущество может быть использовано для погашения обязательств. Если же ЦБ решит искать для оздоровления банка инвестора или сам войдет в его капитал через фонд консолидации банковского сектора, имущество тоже перейдет новым акционерам.

Официально особняк МБСП на Каменном острове числится как апарт-отель, но по информации «Фонтанки», он не сдается посторонним и используется членами семьи Сергея Бажанова. Эксперты оценивают стоимость дома площадью 1,3 тыс. кв.м в 1,5-2 млрд рублей.

Центробанк объявил о вводе временной администрации в МБСП 15 октября. Свое решение регулятор обосновал «неустойчивым финансовым положением» финансовой организации и «угрозой интересам его кредиторов и вкладчиков». На на ближайшие шесть месяцев управление банком перейдет Агентству страхования вкладов, за это время временная администрация должна будет оценить активы и обязательства петербургского банка и сделать выводы о его дальнейшей судьбе.