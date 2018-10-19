В Петербурге за расстрел подростка-меломана арестован менеджер Шарапов. Пистолет в Неве топила его супруга

Приморский суд Петербурга арестовал 33-летнего Артема Шарапова, подозреваемого в расстреле подростка на почве музыкальных предпочтений. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 19 октября полицейское дознание обратилось с ходатайством о месячном аресте Шарапова за уличное хулиганство. Во дворе дома на Оптиков он встретил компанию подростков, прислушался к репертуару, с вопросом «Что за говно вы слушаете?» вырвал телефон и учинил драку. Артему дали сдачи, и он вернулся с пистолетом.

«Шарапов беспричинно произвел не менее девяти выстрелов в сторону несовершеннолетнего, чем причинил телесные повреждения в виде рваной раны лица, туловища, правых верхних конечностей и с места преступления скрылся», – уточнили в пресс-службе судов.

Пистолет полиция пока не нашла. Его, по информации дознавателей, в Неве утопила жена подозреваемого.

В суде Шарапов, работающий менеджером ООО «Канавара Групп», просился под домашний арест. Он раскаялся, принес извинения, пожелал помочь в лечении и реабилитации подростка.

Уголовное дело расследуется по статье 213 УК «Хулиганство». Шарапов арестован до 13 ноября.