Предполагаемого сообщника авторитета Пичугина вернули на родину после «тайских каникул»

Из Таиланда экстрадирован предполагаемый участник одной из самых крупных организованных преступных групп Коми. Виктор Карпов, за которым гонялись больше полутора лет, 19 октября доставлен в Москву.

Как сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, 53-летнему Карпова обвиняют в участии в преступном сообществе (часть 2 статьи 210 УК РФ). Группировка вымогала деньги у предпринимателей, занималась разбойными нападениями, крупными кражами из магазинов, хищением нефтепродуктов, отчуждением иного имущества как в республике Коми, так и за её пределами.

«Пытаясь избежать уголовного наказания, фигурант скрылся за границей, но был задержан на территории Таиланда», – рассказала Волк.

По версии следствия, Виктор Карпов был активным участником преступной организации Юрия Пичугина – так называемой ОПГ «Пичугина». Группировка существовала с 1994 года, а после 2000-х стала вкладывать средства в легальные сферы коммерческой деятельности: организации общественного питания, организации в сфере досуга и услуг, а также занимающиеся пассажирскими и грузоперевозками, лесозаготовкой. Самого Пичугина задержали в феврале 2017 года. Параллельно в разных районах задерживали его предполагаемых сообщников. Всего в деле 18 фигурантов включая Виктора Карпова. В феврале прошлого года он был заочно арестован и числился в розыске.