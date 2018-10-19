Начальник областного МЧС: Погибшим после взрыва считается только один человек, под завалами могут находиться люди

Два здания рухнули после взрыва на заводе «Авангард» под Гатчиной днем 19 октября. На месте были обнаружены двое пострадавших и один погибший.

Об этом журналистам на месте происшествия вечером 19 октября сообщил глава управления МЧС по Ленинградской области Евгений Дейнека. Взрыв произошел в цеху, где смешивают составы для пиротехники, предварительной причиной обрушения зданий он назвал нарушение технологического процесса. Дейнека уточнил, что на месте взрыва к восьми часам вечера было найдено тело только одного погибшего, в тяжелом состоянии в больницу увезли двоих. Возле «Авангарда» продолжают работать 205 спасателей. Вслед за губернатором области он повторил, что под завалами еще могут находиться люди, их ищут кинологи. Дейнека также добавил, что опасности для жителей нет.

Взрыв произошел в 16.34 19 октября в деревне Малые Колпаны Гатчинского района Ленинградской области. Обрушилась стена корпуса завода пиротехники «Авангард». Сперва сообщалось о двоих погибших, в больницы были доставлены шесть человек, в том числе 13-летний ребенок. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 217 УК РФ – «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека». «Фонтанка» выяснила, что завод работал без лицензии.