В Пулково тестируют новую систему оплаты парковки на привокзальной площади. За второй круг придется заплатить

Аэропорт Петербурга продолжает борьбу с нелегальными таксистами. Для этого в Пулково тестируют новую систему въезда на привокзальную площадь.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе Пулково 19 октября, сейчас система работает в тестовом режиме. Она предполагает, что за повторный въезд в течение получаса в транзитную зону, находиться в которой бесплатно можно не более 15 минут, придется заплатить. Это сделано для борьбы с нелегальными таксистами. Сумма и сроки, когда плата взиматься будет уже на постоянной основе, пока неизвестны.

Плату за нахождение в транзитной зоне берут через 15 минут после въезда, за нерасторопность водителям с января этого года приходится платить от 200 до 700 рублей. Бесплатная парковка появилась на территории петербургского аэропорта в мае этого года. От нее до терминала – около трёх километров. Работает она круглосуточно и предназначена только для легковых автомобилей.