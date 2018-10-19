Пострадавшие на пиротехническом заводе получили минно-взрывные травмы. Количество погибших может увеличиться

Количество жертв при взрыве на пиротехническом заводе «Авангард» в Гатчине может увеличиться. Под завалами остаются сотрудники. Все госпитализированные получили минно-взрывные травмы.

Как сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, в здании «Авангарда» при взрыве находились пять человек. По его прогнозам, погибших после разбора завалов может быть больше.

При взрыве пострадало несколько частных домов, уточнил Дрозденко.

«Выбиты окна, повреждена кровля. В 13 квартирах многоэтажных домов тоже выбиты окна», – добавил глава региона.

Главврач Гатчинской больницы Константин Харитоненко сообщил журналистам, что пострадавшие получили минно-взрывные травмы.

После взрыва госпитализировали шестерых, в том числе 13-летнюю девочку. Два человека погибли.