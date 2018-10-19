После взрыва на заводе в Гатчине две машины сгорели дотла. Очевидцы сняли это на видео

В результате взрыва на гатчинском пиротехническом заводе «Авангард» загорелись припаркованные рядом автомобили.

Влад Гурьянов

Пылающие факелами машины зафиксировал квадрокоптер, который подняли над территорией сразу после ЧП.

На кадрах, которые «Фонтанке» предоставил очевидец Влад Гурьянов, видно, что кирпичи разрушенного цеха разлетелись на сотни метров. Кроме того, загорелись минимум два из трех стоявших поблизости автомобилей. В областном управлении МЧС уточнили, что возгорания на самом заводе не было.

После взрыва Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека». Прокуратура Ленобласти начала внеплановую проверку предприятия.