Миллер и Беглов договорились о выделении 1,5 млрд рублей на реконструкцию труб «Теплосети»

В Смольном состоялась встреча временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера. Как сообщает пресс-служба администрации города, Смольный договорился с «Газпромом» о выделении финансирования на реконструкцию труб «Теплосети».

«Стороны обсудили необходимость реконструкции сетевого комплекса АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». В целом в ближайшие три года планируется направить на данные работы до 9 млрд рублей. Договорились, что в 2019 году Санкт-Петербург направит 1,5 млрд рублей на эти цели», – говорится в сообщении пресс-службы.

Также, как говорится в релизе, Беглов и Миллер обсудили программу благоустройства города при участии «Газпрома». Среди объектов, которые планируется привести в порядок, – набережная Адмиралтейского канала, Конногвардейский бульвар, набережная реки Мойки, улица Ломоносова, часть улиц Разъезжей и Марата, проспект Добролюбова, Большой проспект Петроградской стороны, 1-я Красноармейская улица.

Также предметом обсуждения стали объекты дорожной сети у Лахта Центра: «Город сегодня завершает подготовку проектной документации для строительства пешеходного перехода в районе нового офиса «Газпрома» и реконструкции Приморского шоссе. Строительство этих объектов планируется за счет средств ПАО «Газпром», – сообщили в Смольном.

Напомним, в управлении у «Теплосети» находятся 2490 км труб, или 27% тепловых коммуникаций в городе, из которых 1125 км нуждаются в замене. С началом отопительного сезона на сетях компании случаются аварии, последняя из которых оставила без тепла 677 зданий в Калининском районе. В конце сентября правительство города заявило о планах потратить 9 млрд рублей на реконструкцию труб «Теплосети». Однако позже в городе сменился губернатор: Георгий Полтавченко, декларировавший эти намерения, перешёл в Объединённую судостроительную компанию.

«Фонтанка» также писала, что деньги будут использованы, чтобы выкупить «Теплосеть» из собственности «ТГК-1», которому принадлежат 74,99% акций компании. Еще чуть больше 25% принадлежат городу в лице ГУП «ТЭК».