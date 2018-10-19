Украина выставит задержанное российское судно «Норд» на аукцион

Российское судно «Норд», задержанное украинскими пограничниками в Азовском море, передано нацагентству Украины по розыску и управлению активами. Об этом 19 октября сообщили в пресс-службе так называемой прокуратуры Крыма (структура сохранилась в составе Генпрокуратуры Украины после воссоединения полуострова с Россией).

«Прокуратурой автономной республики Крым 19 октября 2018 года во исполнение постановления Херсонского городского суда Херсонской области вещественное доказательство в уголовном производстве — судно "Норд" — передано национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений», — говорится в сообщении.

Российское судно теперь планируют выставить на аукцион, чтобы «сохранить бюджетные средства, выделенные на содержание арестованного судна».

Напомним, погранслужба Украины задержала крымское судно «Норд» под российским флагом в Азовском море в марте 2018 года. На борту находились 10 членов экипажа, которых Киев считает украинскими гражданами, несмотря на наличие российского гражданства. Капитана судна обвиняют в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства». Ему грозит до 5 лет лишения свободы.