Volkswagen научил «Туарег» рисовать фарами на асфальте

Компания Volkswagen в рамках проекта Evolution of the Light тестирует интерактивные автомобильные огни, которые способны проецировать информацию прямо на дорогу. Речь идет как о передних фарах, так и о задних огнях, в которых используются жидкокристаллические световые элементы высокой интенсивности (HD-LCD), позволяющие рисовать световую «картинку» на асфальте, сообщает компания.

Фары HD-LCD проходят тестирование на VW Touareg. Эту технологию можно использовать для разных целей, в частности как элемент системы Optical Lane Assist. В этом случае на дороге появляются линии, показывающие габариты автомобиля, в том числе если он оборудован прицепом. Эти «световые дорожки» способны даже повторять кривизну поворотов, показывая водителю точную траекторию, по которой движется автомобиль. Аналогичным образом работают и задние фонари: при движении задним ходом они так же показывают габариты машины, что помогает объезжать препятствия при маневрировании задним ходом.

Кроме того, поскольку новые фары и задние фонари по сути представляют собой матрицу, то есть набор светящихся «точек», на них в принципе можно выводить любую графическую информацию, как на экран компьютера, или изменять форму габаритных огней на свой вкус.

Когда подобная система начнет внедряться на серийных автомобилях, Volkswagen не сообщает.