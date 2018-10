В Индии поезд въехал в толпу. Посетители религиозного праздника не заметили его из-за фейерверков, погибли не менее 50 человек

На севере Индии поезд сбил людей, которые пришли на религиозный праздник. Как пишет 19 октября The Indian Express, погибло не менее 50 человек, количество пострадавших уточняется.

Издание уточняет, что инцидент произошел во время традиционного индуистского праздника Виджая-дашами в штате Пенджаб. Зрители наблюдали за фейерверками и из-за хлопков пиротехники не услышали приближающийся поезд.

VIDEO: Over 50 feared dead as train mows down Dussehra revellers near Amritsar. pic.twitter.com/HXm9QcY1rz