Старейшая автомобильная самоделка выставлена на аукцион. Её собирали по публикациям в журнале

Один из старейших в мире частных аукционных домов – «Бонхамс» – продает один из старейших в мире самодельных автомобилей, пишет сайт Googwood Road and Racing. Эстимейт самоделки English Mechanic 3HP – 85 000 полновесных британских фунтов стерлингов, что соответствует 7,3 миллиона рублей.

Автомобили были очень и очень дороги в далекие 1900 годы, и позволяли их себе только богатые люди. До Генри Форда и эпохи масс-продакшна было еще далеко, автомобили тогда продавались по частям: отдельно шасси, а отдельно в специальных каретных мастерских надо было заказывать кузов. Вот уж действительно в те времена автомобиль был роскошью, а не средством передвижения.

Единственным выходом для тех, кому купить готовый автомобиль было не по карману, было построить его самому. Именно для таких смельчаков журнал English Mechanic в 31 еженедельном выпуске подробно расписал, как это сделать. История умалчивает, сколько человек решилось на постройку самоделки и сколько из них было действительно построено, но достоверно известно, что в мире сегодня сохранилось два экземпляра English Mechanic 3HP. И тот, который постарше, теперь выставлен на аукцион в лондонском Bonhams.

Понятно, что, хотя автомобиль находится в прекрасном – рабочем – состоянии, ездить на нем никто не будет. Любопытно и то, что один из предыдущих хозяев посчитал эту машину за ранний экземпляр Benz и был ужасно разочарован, когда обнаружил, что это не так. Но сегодня самоделка сама по себе ценна не менее – как свидетельство славной истории британского автомобилестроения.

Аукцион состоится 2 ноября, на него выставлено много раритетов, начиная от книг, деталей старинных автомобилей, таких как фонари или клаксоны, и заканчивая самими авто 1900-х годов выпуска. Звездой этого шоу помимо Peugeot 1894 года выпуска и Caddillac 1904 года, несомненно, будет English Mechanic 3HP — самый старый из известных сегодня самодельных автомобилей.