При взрыве в Гатчине пострадал ребенок, двоих тяжелораненых оперируют

Девочка 13 лет пострадала во время ЧП на пиротехническом заводе в Гатчине. Еще пятеро раненых доставлены в больницу, двое из них направлены в операционную.

Как сообщили «Фонтанке» в Гатчинской клинической межрайонной больнице, подросток помещена в стационар педиатрического отделения, она отравилась угарным газом. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Врачи приступили к операции. Серьезные увечья получила, в том числе, сторож завода. В ГКМБ готовятся к поступлению других пострадавших.

Под завалами остаются люди, по предварительным данным – двое. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах».

Взрыв произошел в 16.34 19 октября в деревне Малые Колпаны Гатчинского района Ленинградской области. Обрушилась стена корпуса завода пиротехники «Авангард». Погибли два человека. Кирпичи, завалившие железнодорожное полотно, на полчаса задержали одну электричку.