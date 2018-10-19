ОЖД: Взрыв в Гатчине на полчаса задержал одну электричку, движение восстановлено

Кирпичи, которые полетели на железнодорожное полотно после взрыва на заводе пиротехники «Авангард» в Гатчине, оперативно убрали с рельс. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги вечером 19 октября.

ЧП задержало только одну электричку, пассажирам пришлось ждать 26 минут. Других нарушений в движении не ожидается. По словам представителей ОЖД, железнодорожники уже восстановили поврежденную инфраструктуру.

Как ранее сообщала «Фонтанка», железнодорожную ветку пришлось обесточить. По словам читателей, электрички в сторону Петербурга едут на аккумуляторах с опущенными токоприемниками и выключенным освещением.

Взрыв произошел около пяти часов вечера на Центральной улице в Гатчине, на территории завода пиротехники «Авангард». Погибли двое, по предварительной информации, госпитализированы минимум десять пострадавших, из них двое — в состоянии средней тяжести. Сообщается, что несколько человек остаются под завалами.