Бывший министр финансов Крыма разбился в ДТП

Советник председателя госсовета Крыма и бывший министр финансов республики Павел Токарев погиб в дорожной аварии 17 октября. Чиновнику было 57 лет, сообщает 19 октября пресс-служба Государственного совета Крыма.

Токарев занимал должность министра финансов Крыма с 2006-го по 2010 год. С 2012-го по 2014 год он возглавлял Государственную финансовую инспекцию республики. После того как Крым вошел в состав России, Токарев занял пост руководителя Службы финансового надзора, где работал до 2017 года, а с ноября 2017-го стал советником председателя Государственного cовета республики.

Об обстоятельствах аварии, в которой погиб чиновник, не сообщается.