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Происшествия
19.10.2018 18:08
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Сухогруз «Невский-31» сидит на мели в Финском заливе уже вторые сутки. Экипаж может провести на судне еще три дня

Сухогруз «Невский-31» остается у острова Сескар, несмотря на усилия спасателей. На помощь к нему отправился плавучий кран, который попытается выгрузить часть песка с судна. 

«Было предпринято две попытки снять с мели «Невский-31». Обе не увенчались успехом», – рассказали «Фонтанке» 19 октября в пресс-службе Росморречфлота.

В первый раз достать груженный тремя тоннами песка «Невский-31» попытались еще вечером 18 октября, однако от этой идеи отказались из-за риска повреждения корпуса. Вторую попытку предприняли утром 19 октября, однако сухогруз до сих пор остается в Финском заливе. Когда его попытаются снять с мели в следующий раз, пока неизвестно.

В компании ЛСР, дочернему предприятию которого принадлежит «Невский-31», «Фонтанке» рассказали, что на место уже направились буксиры и плавучий кран, который выгрузит часть песка на другое судно, чтобы уменьшить массу сухогруза. Спасательные мероприятия займут до трех дней. Для контроля за снятием с мели на судне будут находиться члены экипажа, у которых, как заверили в ЛСР, есть все необходимое для жизни на сухогрузе.

Напомним, что «Невский-31», принадлежащий компании «ЛСР. Базовые», сел на мель в Финском заливе на пути в Петербург 18 октября. Сухогруз шел от карьера неподалеку от острова Сескар в Кингисеппском районе Ленобласти и сел на мель вскоре после выхода в залив. Никто из 9 членов экипажа не пострадал.

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