Jaguar поменял звук ради пешеходов. Предыдущий заставлял их смотреть в небо

Jaguar пришлось коренным образом поменять систему звукового оповещения электромобиля I-Pace, так как выяснилось, что она скорее вводит пешеходов в заблуждение, чем предупреждает о приближающемся автомобиле, пишет The Independent.

Система звукового оповещения (AVAS) фактически становится обязательной для электромобилей, поскольку они приближаются почти бесшумно, особенно на небольших скоростях и в шумной городской среде. В первую очередь в звуковом предупреждении нуждаются люди со слабым зрением, но и обычные пешеходы также часто обнаруживают едущую машину именно по звуку, особенно когда идут, уткнувшись в свой смартфон.

Jaguar как автомобиль премиум-сегмента хотел иметь что-нибудь особенное, а не просто звук мотора, который другие производители электромобилей попросту транслируют через динамики под капотом. Электрический Jaguar I-Pace изначально должен был звучать как «космический корабль из научной фантастики», звук создавали специалисты-акустики, равно как и всю систему оповещения. Четыре года работали инженеры Jaguar над системой AVAS, в процессе даже консультировались с разными общественными организациями слепых и слабозрячих, а также с собаководами, занимающимися тренировками собак-поводырей.

Но при тестировании обнаружилось, что «космический» звук был настолько необычен и непривычен, что заставлял пешеходов смотреть вверх, на небо, а вовсе не в направлении транспортного средства.

От результатов четырех лет работы пришлось отказаться в пользу простого динамика, транслирующего некий довольно противный звуковой тон, который не ассоциируется ни с каким существующим объектом. Звук должен меняться в зависимости от направления движения и скорости электромобиля, что в теории должно позволить даже незрячему человеку определять, откуда исходит опасность. Отключить систему звукового оповещения нельзя, другими словами, ваш «бесшумный» автомобиль будет говорить «у-у-у-у» всегда, когда находится в движении со скоростью больше 20 км/ч.

Послушать новый звук Jaguar можно на YouTube-канале Jaguar Australia.