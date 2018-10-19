При взрыве на заводе под Гатчиной погибли два человека

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В результате взрыва на территории пиротехнического завода «Авангард» под Гатчиной погибли два человека. Об этом сообщили в комитете здравоохранения Ленинградской области.

Взрыв произошел около пяти часов вечера 19 октября в магазине по продаже продукции. По предварительной информации, пострадали как минимум 10 человек. Двое из них находятся в состоянии средней тяжести.

Из-за взрыва пришлось остановить движение поездов в сторону Усть-Луги — железнодорожные пути завалены кирпичами, сейчас их расчищают.