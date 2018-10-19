«Прошу меня арестовать». Подозреваемый в убийстве семьи бизнес-партнера покорно пошел в СИЗО

В Петербурге арестован 62-летний директор агентства недвижимости «Троицкий дом» Александр Тютин. Он подозревается в организации убийств семьи бизнес-партнера и племянницы.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 19 октября Октябрьский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Тютина до 16 декабря.

Предприниматель задержан после оперативного эксперимента. Он, как считает СК, искал киллера за 500 тысяч рублей для устранения племянницы, которая претендовала на наследство в 14 млн рублей.

В сентябре-октябре Тютин встречался с мнимым убийцей в ресторанах «Марчеллис» в Александровском парке и «Макдоналдс» на Каменноостровском проспекте, инструктировал о способах исполнения заказа.

«Для подготовки к убийству по найму передал денежные средства в размере не менее 1800 рублей», – уточняют в пресс-службе судов.

После задержания Тютина начали проверять на причастность к убийству семьи предпринимателя Дмитрия Зейналова, с которым они вместе организовали агентство недвижимости «Троицкий дом». В августе 2005 года тела Зейналова, его жены и детей нашли в дачном доме садоводческого товарищества «Серебряный ручей» в Всеволожском районе Ленинградской области.

Тютин попросил его арестовать. Он все признает.