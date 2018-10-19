Экстренные службы сообщают об одном погибшем при взрыве в Гатчине

Как минимум один человек погиб в результате происшествия в Ленинградской области, где вечером в пятницу зафиксирован взрыв на территории пиротехнического завода. Данные о пострадавших уточняются, предварительно речь идет о десяти раненых.

Взрыв, по уточненной информации, произошел около пяти часов вечера 19 октября на территории пиротехнического завода «Авангард», в магазине по продаже продукции. В Гатчинской больнице сообщили, что пока пострадавших к ним не доставляли.

Из-за блокировавших железнодорожные пути кирпичей остановлено движение в сторону Усть-Луги.