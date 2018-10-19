Взрыв в Гатчине остановил движение на железной дороге в сторону Усть-Луги

Железнодорожное полотно под Гатчиной завалено кирпичами после взрыва пристройки на заводе «Авангард», движение поездов из Петербурга временно приостановлено.

Движение, по информации издания 47News, остановлено, чтобы снять напряжение с контактной сети и очистить дорогу от кирпичей. Конкретные данные по задержке поездов в ОЖД пока не предоставили.

Взрыв, по предварительной информации, произошел около пяти часов вечера 19 октября на территории пиротехнического завода «Авангард», в магазине по продаже продукции. По предварительной информации, пострадали десять человек. В Гатчинской больнице сообщили, что пока пострадавших к ним не доставляли.