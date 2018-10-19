Финский Valio взялся за производство русского творога

Компания Valio 19 октября объявила о начале выпуска классического творога в России. Для финского концерна это первый опыт в его истории и ещё один шаг в углублении локализации.

В компании «Фонтанке» уточнили, что продукт будет производиться по заказу и под контролем компании на мощностях Дмитрогорского молочного завода в Тверской области.

Финский концерн уже 20 лет производит мягкий творог, но классический зернистый, заметили в компании, остаётся более привычным для россиян. Новинка позволит удвоить долю Valio в категории творога. «По внутренним оценкам, в перспективе трех лет она также может занять до 5% от всей категории свежей молочной продукции Valio», – заявили в пресс-службе.

Российское эмбарго, запрещающее ввоз молочной продукции из ЕС, заставило Valio значительно локализовать свой бизнес в РФ. До 2014 года 90% ассортимента компании поставлялось из Финляндии. Сегодня на собственном производстве в Подмосковье, а также на восьми партнерских площадках, расположенных в Ленинградской, Московской, Псковской и Рязанской областях, производится более 90% ассортиментных позиций, представленных под брендом Valio на российском рынке. Некоторые продукты – немолочные напитки, сухая детская продукция, безлактозный ассортимент (мороженое и молоко) поставляются из Финляндии.

С 2014-го по 2017 год финский концерн выпустил в России более 120 новинок.

«Конечно, для того чтобы достичь показателей продаж уровня до эмбарго, компании еще предстоит достаточно много работы, но продажи российского ассортимента растут с каждым годом. В прошлом году они превысили показатели 2014 года в полтора раза, а результаты продажи всего ассортимента в 2017 году превысили итоги 2016 года на 14%. В этом году мы также наблюдаем хорошую динамику, но окончательные результаты будут подводиться позднее», – заявили в Valio.

Общий объём инвестиций Valio в Россию, по данным на сентябрь 2018 года, составил 67 млн евро. По данным СПАРК, выручка Valio в 2017 году составила 5,98 млрд рублей.

«Фонтанка» готовит третье исследование «Самые влиятельные финские компании в России-2018». Узнать, кто вошел в ТОП-30 крупнейших игроков из Суоми на российском рынке, вы сможете в конце ноября. Ознакомиться с предварительными результатами вы сможете в тематической рубрике «Лидеры финского бизнеса», а с условиями участия в проекте – в презентации.