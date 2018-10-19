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Бизнес
19.10.2018 17:29
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Петербургский миллиардер Илья Трабер стал легальным стивидором

Петербургский бизнесмен Илья Трабер приобрел 26% долей ООО «Приморский УПК», которое взяло на себя обязательство построить в порту Приморск морской терминал по перевалке контейнерных и насыпных грузов к 2020 году. Это стало первым за долгие годы фактом его легального участия в бизнесе.

По данным информационно-аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», Илья Трабер стал официальным владельцем долей «Приморского УПК» 12 октября 2018 года. Одновременно дольщиком компании стал его бизнес-партнер Артем Бегун – ему принадлежат теперь 16% ООО. Кроме того, из состава дольщиков стивидорной компании вышел кипрский оффшор «Доломана холдинг лимитед», и свои доли в ней сократили три других бизнесмена, которых причисляют к коммерческой империи Трабера. Таким образом, фактически в ООО «Приморский УПК» ничего не изменилось – просто произошло перераспределение долей между теми же собственниками, главным из которых был и остается Илья Трабер. 

Обычно такие события происходят, когда бизнес-партнеры решают урегулировать некие взаимные долговые обязательства или вообще разделить бизнес. Но в данном случае подобная информация у «Фонтанки» отсутствует. Зато не вызывает сомнений традиционная успешность проектов петербургского миллиардера, в связи с чем нельзя не обратить внимание: Илья Трабер приобрел доли в компании, которая на данный момент не занимается вообще никакой коммерческой деятельностью. 

Сам проект сооружения перегрузочного терминала Межведомственная комиссия по размещению производственных сил Ленинградской области согласовала в марте 2017 года. Предполагалось, что первая очередь терминала заработает в 2020 году. 

С тех пор ООО «Приморский УПК» считается компанией, которая развивает данный проект. На ее сайте сейчас нет ни одного раздела, а на главной странице написано: «Комплекс будет размещен в северо-восточной части Финского залива, в районе южного входа в пролив Бьёркёзунд в 1,5 км от Морского торгового порта Приморск, в 6 км от железнодорожной станции Ермилово. Основным конкурентным преимуществом проектируемого комплекса являются естественные глубины более 18 метров, что позволяет принимать суда с возможной максимальной осадкой для Балтийского моря — 16 метров».

Примечательно, что там ни слова не сказано ни про тип грузов, которые будущий терминал станет переваливать, ни про срок, когда начнет функционировать первая очередь. Кроме того, смена состава собственников «Приморского УПК» произошла на фоне устойчивой тенденции сокращения перевалки контейнеров в российских портах. 

Справка:

В последнее время «Фонтанка» неоднократно писала про Илью Трабера в связи с банкротством ОАО «Транспортно-логистический комплекс» - компании, владеющей землей, на которой располагается многопрофильный терминал «Юг-2» в порту Усть-Луга. ТЛК также владеет обслуживающей данный терминал стивидорной компанией. Кроме того, ТЛК считается основным активом миллиардера Валерия Израйлита, который сейчас арестован по обвинению в хищении средств, выделенных на строительство Балтийской трубопроводной системы. А «Транспортно-логистический комплекс» банкротится, и основным кредитором выступает ООО «Новые коммунальные технологии», которое считается компанией Ильи Трабера. 

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