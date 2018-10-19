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Бизнес-трибуна
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19.10.2018 11:18
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«Образцовый квартал 3»: когда удобно все

Застройщик планирует сдать “Образцовый квартал 3” раньше срока, в конце 2018 года (официальный срок сдачи — второй квартал 2019 года). При этом квартиры полностью подготовлены к косметическому ремонту и въехать можно буквально через месяц после получения ключей

«Образцовый квартал 3»: когда удобно все

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Но вот жить в только что сданных новостройках обычно не так просто, потому что инфраструктура чаще всего не успевает за жилой застройкой. И в итоге у вас есть квартира, но нет возможности купить продукты возле дома. В «Образцовом квартале 3» все наоборот. Инфраструктура вокруг жилого комплекса уже существует, потому что застройщик подумал об этом заранее. Компания «Терминал-Ресурс», которая строит «Образцовые кварталы», занимается развитием целого микрорайона в Пушкинском районе. Это место – один из  самых экологически чистых районов города, также здесь все хорошо с транспортом: отсюда новоселы смогут быстро добраться и до центра Петербурга, и до Пушкина.

Жители «Образцового квартала 3» столкнутся даже со слишком широким выбором магазинов, нежели с их отсутствием. В нескольких минутах езды от жилого комплекса, на Пулковском шоссе, находится торговый центр с кинотеатром и разнообразными магазинами, а также крупный аутлет. В этих ТЦ регулярно проходят концерты, а для семей с детьми там есть парки активного отдыха с батутами, горками и тарзанками, аттракционы виртуальной реальности, а также  роллердром и ледовый каток. Так что выходные можно проводить разнообразно: например, в субботу отправиться на прогулку по тихим паркам, а в воскресенье – за покупками и в парк аттракционов.  

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Если же поехать в противоположную сторону от Пулковского шоссе, то через 10 минут вы окажетесь в историческом центре Царского села. Помимо множественных парков для прогулок здесь во дворе Гостиного двора располагается Царскосельский рынок, где можно приобрести свежие продукты.

Конечно, новоселам понадобятся магазины с товарами для ремонта. Их на Пулковском шоссе немало, так что за одну поездку можно купить все для ремонта оформления интерьера – от электроники и строительных смесей до фоторамок и цветочных горшков.

Гипермаркетов рядом тоже достаточно, но и магазины на каждый день, куда можно забежать за мороженым, тоже есть. Уже сейчас на территории «Образцовых кварталов» работают два продуктовых магазина. А скоро появится Бизнес-парк, на первом этаже которого будет работать магазин сопутствующих товаров, аптека и кафе. Второй этаж будет отведен для офисных помещений. Особенно повезет тем, кто будет работать в бизнес-парке, так как это совсем рядом с домом.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Вскоре вдоль Петербургского шоссе появится целая общественно-деловая зона. В проекте не только еще один гипермаркет, но и рынок с фермерскими продуктами. Ведь в последние несколько лет рынки становятся не только местом покупок, но и досуга: там открываются интересные и необычные кафе, кулинарии и лавочки редких продуктов.

Комфортная среда дополняет квартиры. В малоэтажном «Образцовом квартале 3»всего 168 квартир, при этом на любой этаж можно подняться на малошумном швейцарском лифте – значит, даже на первые два этажа не придется идти по лестнице с пакетами или коляской.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Во всех квартирах вместо радиаторов теплые полы, которые позволяют в любое время года поддерживать приятную температуру в комнатах. А автономные котельные помогут забыть о летних отключениях горячей воды. На верхних этажах можно будет установить камин, а окна с эркерами сделают комнаты светлее и просторнее. И квартира, и окружающая среда будут приносить новоселам одно удовольствие.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4" – Застройщик  ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

 

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