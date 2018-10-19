Происшествия
На заводе в Гатчине взрыв: сообщают о десяти пострадавших, четверых ищут под завалами
скриншот с сайта youtube
По предварительным данным, десять человек пострадали при взрыве на территории пиротехнического завода "Авангард" в Гатчине. МЧС сообщает, что четверо могут находиться под завалами.
По первичной информации, ЧП произошло вечером 19 октября в заводском магазине по продаже продукции.
Как сообщает портал 47news.ru, разлетевшиеся после взрыва кирпичи рухнули на проходящие рядом железнодорожные пути. Остановлено движение в сторону Усть-Луги.
Справка:
По данным информационной системы "СПАРК", АО "Гатчинский завод "Авангард" принадлежит 70-летнему Георгию Михно. Также он владелец трикотажной фабрики. Прибыль за 2016 год составила 7,5 млн рублей. Судя по сайту завода, он занимается производством хлопушек, бенгальских огней, пиротехнических игрушек, конфетти и серпантина. Помимо этого, делает карнизы, стулья, шезлонги, кровати и раскладушки.