На заводе в Гатчине взрыв: сообщают о десяти пострадавших, четверых ищут под завалами

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По предварительным данным, десять человек пострадали при взрыве на территории пиротехнического завода "Авангард" в Гатчине. МЧС сообщает, что четверо могут находиться под завалами.

По первичной информации, ЧП произошло вечером 19 октября в заводском магазине по продаже продукции.

Как сообщает портал 47news.ru, разлетевшиеся после взрыва кирпичи рухнули на проходящие рядом железнодорожные пути. Остановлено движение в сторону Усть-Луги.