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19.10.2018 17:36
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Блогер, основатель "Смотра.ру" Эрик Китуашвили получил почти 5 лет колонии. Но отсидит гораздо меньше

Основатель автомобильного сообщества «Смотр.ру» и популярный блогер и стритрейсер Эрик Китуашвили, известный как Давидыч, получил 4 года 8 месяцев колонии общего режима за мошенничество и отмывание денег. За несколько часов до этого его признали виновным в хищении средств страховой компании.

Блогер, основатель "Смотра.ру" Эрик Китуашвили получил почти 5 лет колонии. Но отсидит гораздо меньше

Как передаёт 19 октября агентство городских новостей «Москва» из зала суда, приговор вынес судья Антон Толстой Дорогомиловского районного суда. Он отметил, что обвиняемый свою вину не признал. Сам Китуашвили считает, что дело в отношении него было сфабриковано, поскольку он борется с коррупцией в полиции. Например, один из его роликов в YouTube, разоблачающий гаишника-взяточника, к середине октября 2018 года набрал более 5,5 миллиона просмотров.

Приговор вынесен и гражданской жене блогера, Анне Каганской, как сообщнице. Она получила 3,5 года колонии общего режима, пишет «Москва 24».

Обвинение просило для Китуашвили семь лет колонии общего режима, а для Каганской — 3 года и 2 месяца лишения свободы, отмечает «Дождь»

По версии суда, Китуашвили и Каганская вместе с сообщниками инсценировали хищение дорогостоящих машин, а затем предоставляли в страховую компанию ложные документы. После наступления страхового случая фигуранты получали на счета, открытые в одном из столичных банков, страховое возмещение в размере нескольких миллионов рублей. Общий ущерб оценивается на сумму порядка 10 миллионов рублей.

Один из эпизодов хищения (на 1,2 миллиона рублей) суд с Китуашвили снял: во время угона одной из BMW он был за границей. Ещё по одному эпизоду он избежал наказания в связи с истечением срока давности.

По принятому недавно закону каждый день, который Китуашвили провел в СИЗО, ему зачли за полтора дня в колонии. Поскольку он находится под стражей с февраля 2016 года, то есть 2 года 8 месяцев, на свободу он должен выйти меньше чем через год.

Сначала Китуашвили обвинили в инсценировке кражи трех застрахованных автомобилей (Lexus LS 430, Mercedes-Benz SL 55 AMG и BMW М5) в 2008 году. По версии следствия, он получил за них возмещение от страховщиков. В марте 2016 года арестовали Анну Каганскую. В апреле в отношении Китуашвили возбудили уголовное дело об отмывании денег в особо крупном размере, похищенных у страховой компании. Затем дело об угоне BMW 745i, за который он якобы получил страховую выплату в размере 1,2 миллиона рублей.

В апреле 2018 года ЕСПЧ признал арест Эрика Китуашвили незаконным и присудил ему около 2 тысяч евро компенсации.

Справка:

Эрик (Давидыч) Китуашвили - основатель популярного автомобильного портала и YouTube-канала Smotra.ru. Осенью 2014 года, после появлении «банды GTA», совершившей серию жестоких убийств на трассе М-4 «Дон», Давидыч созвал стритрейсеров и организовал охоту на бандитов. Десятки вооруженных гонщиков ездили по ночным дорогам и останавливали подозрительные автомобили.

Помимо видео об автомобилях, он стал известен скандальными роликами о работе сотрудников ГИБДД. Он рассказывал о коррупции в органах, взятках и вымогательствах инспекторов. В одном из выпусков просивший взятку инспектор заметил, что его снимают, и попытался скрыться, грубо нарушая ПДД. Последовала реакция, и нескольких сотрудников ГИБДД уволили.

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