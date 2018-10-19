18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+11°C
/ Завтра: +8
$ 65.81р
75.32р
23:01 19.10.2018
Расширенный поиск

Происшествия
19.10.2018 19:44
Печать

Взрыв на заводе в Гатчине. Что известно на данный момент

На одном из крупнейших в России предприятий по производству пиротехники взорвался склад продукции. Погибли два человека, здание разрушено. Завод работал без лицензии.

Взрыв на заводе в Гатчине. Что известно на данный момент

ГУ МЧС России по ЛО

Первые сообщения о происшествии на заводе «Авангард» под Гатчиной 19 октября поступили в 16:35. Взрыв был слышен в радиусе нескольких километров, под завалами оказались сотрудники. Временно остановилось движение электричек.

Рабочий день на «Авангарде» заканчивается в 16.30, взрыв произошел через пять минут. Торцевая стена четырехэтажного склада обрушилась, ее обломки завалили улицу. Столб дыма поднялся на десятки метров. Припаркованные рядом автомобили загорелись.

Разрушенный цех пиротехнического завода «Авангард» в Гатчине сразу после взрыва очевидец Влад Гурьянов снял с воздуха и предоставил «Фонтанке» для публикации.

"Фонтанка.ру"

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Очевидцы сообщали, что взрыв был похож на детонацию множества фейерверков. Информация о подземных толчках и покачнувшихся многоэтажных домах поступала от жителей в радиусе несколько километров.

На складе находились сотрудники. По предварительным данным, говорили о двух погибших на месте, еще двоих искали под завалами. Позже начальник МЧС по ЛО сообщил об одной жертве, впрочем, губернатор Ленобласти Александр Дрозденоко предсказал, что в итоге количество погибших может быть больше. В больницу доставили шестерых, в том числе тринадцатилетнюю девочку.

Поврежденное здание выходит окнами на железнодорожную ветку, по которой регулярно курсируют пригородные электрички.

Точное время взрыва помогла установить автоматика РЖД. Она зафиксировала отключение контактной сети на участке Гатчина-Балтийская – Войсковицы. Провода порвало разлетевшимися обломками стены. Одна электричка задержалась в пути на 26 минут.

Взрыв на заводе в Гатчине.

Завод «Авангард» расположен на Центральной улице в деревне Малые Колпаны Гатчинского муниципального района. Считается одним из крупнейших в России. С ним сотрудничают, в том числе, ассоциации пиротехников и каскадеров. Занимает площадь 23 тысячи квадратных метров.

Завод работает с 1944 года. В 1990-х предприятие перешло в частные руки. В настоящее время форма организации – акционерное общество. По данным СПАРК, доходы «Авангарда» за 2017 год превысили 80 млн рублей.

Возглавляет предприятие 70-летний Георгий Михно. В интервью «Санкт-Петербургским ведомостям» год назад предприниматель говорил:

«На производственной линии специализированного цеха трудятся около 50 человек. В год наше предприятие производит более четырех миллионов бенгальских свечей и четырех миллионов хлопушек… Это бытовая пиротехника, которая относится к минимальным классам опасности, поскольку здесь не задействованы взрывчатые вещества. Особых требований к производственным помещениям нет».

На «Авангарде» производят и профессиональную пиротехнику. В цехе нельзя пользоваться мобильными телефонами, сотрудники одеты в специальную форму без синтетики, шелка и шерсти. Фейерверки производят вручную.

«В большинстве случаев этим занимаются женщины, которые специальными мерными совочками осторожно наполняют порохом салютные трубки. Фейерверк – это взрывчатка, поэтому любые станки и машины с движущимися элементами, работающие на электрической энергии, на данном производстве невозможны из-за риска воспламенения и взрыва пороховых смесей», – говорил Михно.

По данным СПАРК, «Авангард» последнюю лицензию на производство пиротехнических изделий получил от Территориального фонда геологической информации по Северо-Западному федеральному округу в 1996 году, срок ее действия закончился 21 июля 2014 года.

Предприятие обладало сертификатами на пиротехнические игрушки, бенгальские свечи и хлопушки. Они действовали до 2013 года.

На сайте Wikimapia в посвященном «Авангарду» разделе пользователь Megavolt четыре года назад оставил комментарий:

«Хочу посоветовать службе пожарной безопасности обратить внимание на пиротехническую продукцию данной фабрики. Среди пиротехники, приобретенной в магазине «Лента», было десять хлопушек гатчинской фабрики. Из них только две выстрелили нормально, остальные стреляли пламенем в обратную сторону и значительно уменьшили волосяной покров моей правой руки. Хорошо, что не дал ребенку».

На территории «Авангарда», в непосредственной близости от разрушенного склада, находится лютеранская кирха Святого Петра. Она построена в 1799 – 1800 годах в готическом стиле по проекту Адреяна Захарова. При взрыве здание не пострадало.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 217 УК РФ – «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Прокуратура озадачилась противопожарной и промышленной безопасностью завода «Авангард».

Александр Ермаков,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
19.10.2018 19:40

«Алмаз – Антей» и Госкорпорация по ОрВД завершили создание Тюменского укрупнённого центра управления воздушным движением

Центр официально введен в эксплуатацию 19 октября 2018 года. Тюменский УЦ оснащен самыми современными комплексами средств автоматизации управления воздушным движением.
Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада
19.10.2018 18:08

Генеральный директор МРСК Северо-Запада и Глава Карелии обсудили готовность к зиме

В ходе рабочей встречи с Главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым генеральный директор МРСК Северо-Запада Артем Пидник рассказал, что сети карельского филиала компании готовы к работе в условиях зимнего максимума нагрузок, а показатели выполнения производственных программ в текущем году превысили прошлогодние объемы.
ГК «Полис Групп»
19.10.2018 16:00

ГК «Полис Групп» готовится сдать 3 очередь ЖК «Краски лета»

Дома 3 очереди ЖК «Краски лета» (№ 7-11) от ГК «Полис Групп» проходят оценку Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт‑Петербурга (Госстройнадзор)
pixabay.com
19.10.2018 13:30

25 октября 2018 года

Интернет-газета «Фонтанка.ру» в рамках проекта «Острова Северной Венеции» проводит круглый стол по теме: «Где жить на Васильевском острове»
https://pixabay.com
19.10.2018 11:30

Автомат по продаже рекламы на «Фонтанке»: два клика до успеха

Фонтанка разработала и внедрила новый сервис - автоматической продажи рекламы. Компании малого и среднего бизнеса получили простой и удобный инструмент, с помощью которого можно поделиться важными новостями с многотысячной аудиторией «Фонтанки», не выходя из своего офиса
ГК «Эталон»
18.10.2018 15:38

Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию детский сад в ЖК «Изумрудные холмы»

15 октября Группа «Эталон» получила разрешение на ввод в эксплуатацию комплекса дошкольного образовательного учреждения с блоком начальных классов в микрорайоне «Изумрудные холмы», который строит в подмосковном Красногорске
ПАО «Группа ЛСР»
18.10.2018 15:24

Стоимость новых петербургских контрактов «Группы ЛСР» по итогам 3-го квартала выросла на 48%

В 3-м квартале 2018 года предприятия «Группы ЛСР» в Санкт-Петербурге, Москве и Екатеринбурге передали заказчикам 113 тыс. кв. м домов из сборного железобетона.
Setl City
18.10.2018 15:20

Setl City построит временную дорогу до улицы Свердлова в ЖК «Солнечный город»

Setl City планирует обустроить временную дорогу, которая соединит ЖК «Солнечный город» с ул. Свердлова. Она станет продолжением безымянного проезда между домами 169 и 171.
МЕГА Парнас
18.10.2018 15:00

МЕГА Парнас вводит «Моду на добрые дела»

17 сентября в торговом центре МЕГА Парнас открылась фотовыставка «Мода на добрые дела», которая представлена в пространстве Scandinavian до конца октября
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
18.10.2018 13:21

Аэрофлот намерен добиваться привлечения к ответственности авиадебошира рейса Сочи - Москва

На рейсе Аэрофлота SU 1131, следовавшего из Сочи в Москву, 16 октября 2018 года произошёл инцидент, связанный с деструктивным поведением пассажира.
Ленстройтрест
18.10.2018 11:24

Молодые архитекторы Петербурга мечтают о музее эволюции и плавающем квартале

Завершен прием заявок на открытый архитектурно-дизайнерский конкурс «Золотой Трезини», итоги которого будут подведены в ноябре 2018 года в Санкт-Петербурге.
«Главстрой-СПб»
18.10.2018 11:21

«Главстрой Санкт-Петербург» провел чемпионат «Долина героев»

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» совместно с ГБОУ школой №482 провела спортивно-развлекательный чемпионат «Долина героев». Мероприятие состоялось на территории жилого комплекса «Северная долина» и собрало более 500 гостей.