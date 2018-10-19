Взрыв на заводе в Гатчине. Что известно на данный момент

На одном из крупнейших в России предприятий по производству пиротехники взорвался склад продукции. Погибли два человека, здание разрушено. Завод работал без лицензии.

ГУ МЧС России по ЛО

Первые сообщения о происшествии на заводе «Авангард» под Гатчиной 19 октября поступили в 16:35. Взрыв был слышен в радиусе нескольких километров, под завалами оказались сотрудники. Временно остановилось движение электричек.

Рабочий день на «Авангарде» заканчивается в 16.30, взрыв произошел через пять минут. Торцевая стена четырехэтажного склада обрушилась, ее обломки завалили улицу. Столб дыма поднялся на десятки метров. Припаркованные рядом автомобили загорелись.

Разрушенный цех пиротехнического завода «Авангард» в Гатчине сразу после взрыва очевидец Влад Гурьянов снял с воздуха и предоставил «Фонтанке» для публикации.

Очевидцы сообщали, что взрыв был похож на детонацию множества фейерверков. Информация о подземных толчках и покачнувшихся многоэтажных домах поступала от жителей в радиусе несколько километров.

На складе находились сотрудники. По предварительным данным, говорили о двух погибших на месте, еще двоих искали под завалами. Позже начальник МЧС по ЛО сообщил об одной жертве, впрочем, губернатор Ленобласти Александр Дрозденоко предсказал, что в итоге количество погибших может быть больше. В больницу доставили шестерых, в том числе тринадцатилетнюю девочку.

Поврежденное здание выходит окнами на железнодорожную ветку, по которой регулярно курсируют пригородные электрички.

Точное время взрыва помогла установить автоматика РЖД. Она зафиксировала отключение контактной сети на участке Гатчина-Балтийская – Войсковицы. Провода порвало разлетевшимися обломками стены. Одна электричка задержалась в пути на 26 минут.

Завод «Авангард» расположен на Центральной улице в деревне Малые Колпаны Гатчинского муниципального района. Считается одним из крупнейших в России. С ним сотрудничают, в том числе, ассоциации пиротехников и каскадеров. Занимает площадь 23 тысячи квадратных метров.

Завод работает с 1944 года. В 1990-х предприятие перешло в частные руки. В настоящее время форма организации – акционерное общество. По данным СПАРК, доходы «Авангарда» за 2017 год превысили 80 млн рублей.

Возглавляет предприятие 70-летний Георгий Михно. В интервью «Санкт-Петербургским ведомостям» год назад предприниматель говорил:

«На производственной линии специализированного цеха трудятся около 50 человек. В год наше предприятие производит более четырех миллионов бенгальских свечей и четырех миллионов хлопушек… Это бытовая пиротехника, которая относится к минимальным классам опасности, поскольку здесь не задействованы взрывчатые вещества. Особых требований к производственным помещениям нет».

На «Авангарде» производят и профессиональную пиротехнику. В цехе нельзя пользоваться мобильными телефонами, сотрудники одеты в специальную форму без синтетики, шелка и шерсти. Фейерверки производят вручную.

«В большинстве случаев этим занимаются женщины, которые специальными мерными совочками осторожно наполняют порохом салютные трубки. Фейерверк – это взрывчатка, поэтому любые станки и машины с движущимися элементами, работающие на электрической энергии, на данном производстве невозможны из-за риска воспламенения и взрыва пороховых смесей», – говорил Михно.

По данным СПАРК, «Авангард» последнюю лицензию на производство пиротехнических изделий получил от Территориального фонда геологической информации по Северо-Западному федеральному округу в 1996 году, срок ее действия закончился 21 июля 2014 года.

Предприятие обладало сертификатами на пиротехнические игрушки, бенгальские свечи и хлопушки. Они действовали до 2013 года.

На сайте Wikimapia в посвященном «Авангарду» разделе пользователь Megavolt четыре года назад оставил комментарий:

«Хочу посоветовать службе пожарной безопасности обратить внимание на пиротехническую продукцию данной фабрики. Среди пиротехники, приобретенной в магазине «Лента», было десять хлопушек гатчинской фабрики. Из них только две выстрелили нормально, остальные стреляли пламенем в обратную сторону и значительно уменьшили волосяной покров моей правой руки. Хорошо, что не дал ребенку».

На территории «Авангарда», в непосредственной близости от разрушенного склада, находится лютеранская кирха Святого Петра. Она построена в 1799 – 1800 годах в готическом стиле по проекту Адреяна Захарова. При взрыве здание не пострадало.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 217 УК РФ – «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Прокуратура озадачилась противопожарной и промышленной безопасностью завода «Авангард».

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»