Очевидцы сообщают о взрыве в Гатчине. Дым виден у пиротехнического завода «Авангард»

Клубы дыма среди жилых домов в Гатчине поднимаются вечером 19 октября. Очевидцы сообщают о предваряющем их взрыве.

В региональном управлении МЧС «Фонтанке» сообщили, что спасатели выехали к месту происшествия, однако, где именно и что взорвалось, в ведомстве пока информации нет.

Очевидцы сообщают, что ЧП произошло на заводе «Авангард» на Центральной улице, который, в том числе, производит пиротехнику. Другие говорят о происшествии в районе железнодорожной станции Гатчина-Товарная-Балтийская.

«Взрыв нереальный, у нас земля под ногами затряслась, а мы в паре километров», – утверждает пользователь Лев Кобыльчак в группе «ДТП и ЧП».