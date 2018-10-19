Более 30 тысяч человек пришли на церемонию прощания с убитыми в Керчи студентами и преподавателями
На центральной площади Керчи 19 октября прошла церемония прощания с погибшими во время стрельбы и взрыва в Политехническом колледже. Цветы горожане несли к 17 закрытым гробам.
Как сообщает издание «Крым.Информ», на площади Ленина утром в пятницу собрались более тридцати тысяч человек. К трем часам дня 16 тел были похоронены на городском кладбище, могила еще одного студента – на мусульманском кладбище (один человек был похоронен накануне, прощание еще с тремя состоится позже).
В церемонии прощания приняли участие родственники убитых, одногруппники и другие крымчане. Выступил и глава республики Сергей Аксенов. «Не хочется говорить, хочется рыдать. Современная история Крыма будет разделена на две части: до 17 октября и после 17 октября в городе Керчи», – сказал он.
Справка:
Восемнадцатилетний студент 4-го курса Владислав Росляков пришел 17 октября в Керченский политехнический колледж на улице Войкова с помповым ружьем и самодельными бомбами. Одну он, по предварительным данным, привел в действие в столовой и устроил стрельбу на первом и втором этажах. Его тело нашли в библиотеке.
Жертвами стрельбы и взрыва стали 20 человек. В больницы развезли 53 пострадавших, несколько человек госпитализированы в Москву и Краснодарский край.