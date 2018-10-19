Более 30 тысяч человек пришли на церемонию прощания с убитыми в Керчи студентами и преподавателями

На центральной площади Керчи 19 октября прошла церемония прощания с погибшими во время стрельбы и взрыва в Политехническом колледже. Цветы горожане несли к 17 закрытым гробам.

Как сообщает издание «Крым.Информ», на площади Ленина утром в пятницу собрались более тридцати тысяч человек. К трем часам дня 16 тел были похоронены на городском кладбище, могила еще одного студента – на мусульманском кладбище (один человек был похоронен накануне, прощание еще с тремя состоится позже).

В церемонии прощания приняли участие родственники убитых, одногруппники и другие крымчане. Выступил и глава республики Сергей Аксенов. «Не хочется говорить, хочется рыдать. Современная история Крыма будет разделена на две части: до 17 октября и после 17 октября в городе Керчи», – сказал он.